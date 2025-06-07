Танцевальная инсталляция «Код ошибки: 300»
улица Некрасова, 3-5
Начало:
Завершение:
1200₽
Возраст 12+
Выставки
Спектакли
Необычное
Про событие
Премьера экспериментального проекта на стыке современного танца и медиаискусства. Инсталляция «Код ошибки: 300» построена на четырех медиа-углах: теле, звуке, свете и генерации токов головного мозга, создавая непоколебимую структуру и при этом оставляя место для хаоса. Также в рамках события гостей ждёт AV LIVE PERFORMANCE. Перформанс переосмысляет тему генезиса через различные среды. Медитативная техника позволяется зрители пройти от великого НИЧТО к точке «сейчас» через аудиовизуальное полотно. Программа: – 19:00 – сбор гостей; – 19:30 – AV LIVE PERFORMANCE Александра Козлова; – 20:00 – перерыв; – 20:30 – танцевальная инсталляция «Код ошибки: 300».
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