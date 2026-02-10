Така Така х Лабиринт
Терраса М4, Мельничная улица, 4В
Начало:
Завершение:
1200₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Летняя вечеринка под открытым небом. Хороший звук, близкие по духу люди и музыка, ради которой хочется остаться до утра. Для гостей будут работать бар и кухня. Закат, открытая терраса, качественный звук и атмосфера, за которой хочется возвращаться. Диджеи: Waga Lorum Oscar Schultz Keepray Roland Olyphant NICK-OS Basic 7 Shyam
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи