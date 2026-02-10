Летняя вечеринка под открытым небом. Хороший звук, близкие по духу люди и музыка, ради которой хочется остаться до утра. Для гостей будут работать бар и кухня. Закат, открытая терраса, качественный звук и атмосфера, за которой хочется возвращаться. Диджеи: Waga Lorum Oscar Schultz Keepray Roland Olyphant NICK-OS Basic 7 Shyam