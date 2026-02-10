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Така Така х Лабиринт

Терраса М4, Мельничная улица, 4В

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Летняя вечеринка под открытым небом. Хороший звук, близкие по духу люди и музыка, ради которой хочется остаться до утра. Для гостей будут работать бар и кухня. Закат, открытая терраса, качественный звук и атмосфера, за которой хочется возвращаться. Диджеи: Waga Lorum Oscar Schultz Keepray Roland Olyphant NICK-OS Basic 7 Shyam

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