Вечер безграничного звука и открытий в мире качественной электронной музыки. Главным героем ночи станет испанский продюсер Who Else — имя, которое сегодня на слуху у мировой общественности. Его треки регулярно звучат в сетах самого Solomun, оккупируют верхние строчки авторитетных чартов и заслуженно получают поддержку от мировых звёзд. Особую атмосферу создаст праздничный сет от Nadya (RU). В этот вечер её будут окружать близкие по духу люди и резиденты System, которые подготовили музыкальные подарки: Rendelman — автор релиза на легендарном лейбле Diynamic, Van Nosikov — основатель проекта «Механика», казанская звезда Muza (RU) и талантливая Leela. Line-up: Who Else [Spain] Nadya (RU) [Birthday Set] Rendelman [Diynamic] Muza (RU) [Say What?] Van Nosikov [Acilot] Leela