Спектакль-концерт театра «Выход», в котором тонкая лирика Марины Цветаевой и Анны Ахматовой прозвучит под аккомпанемент акустической гитары. «Связь через сны» — это камерная история, где голос актрисы Елены Ефимовой и акустическая гитара Олега Бабича переплетаются в живом диалоге с душой зрителя. Авторские экспериментальные композиции, чувственные интонации, глубина текстов и интимная подача превращают часовой концерт в путешествие сквозь время и пространство.