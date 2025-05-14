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Связь через сны

АТС
улица Некрасова, 3-5

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 12+
Выставки
Спектакли
Концерты

Про событие

Спектакль-концерт театра «Выход», в котором тонкая лирика Марины Цветаевой и Анны Ахматовой прозвучит под аккомпанемент акустической гитары. «Связь через сны» — это камерная история, где голос актрисы Елены Ефимовой и акустическая гитара Олега Бабича переплетаются в живом диалоге с душой зрителя. Авторские экспериментальные композиции, чувственные интонации, глубина текстов и интимная подача превращают часовой концерт в путешествие сквозь время и пространство.

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