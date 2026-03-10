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Своп

Осси
ул. Некрасова, 39 (вход с ул. Радищева)

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Фестивали

Про событие

Пора прятать зимние пальто и куртки по шкафам, а новым шмоткам нужно дать подышать. Можно: • Приносить чистую одежду, обувь, книги, украшения, аксессуары; • Приходить без вещей; • Забирать то, что понравится; • Общаться, угощаться и хорошо проводить время. Нельзя: • Приносить грязные, дырявые, поломанные вещи; • Приносить нижнее белье, лекарства, косметику и растения; • Чтобы всем хватило места, просят ограничиться 5-7 вещами; • На свопе ничего не продаётся и не покупается.

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