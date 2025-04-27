Двое мужчин, закрытая комната, выбор. Формула известна всем, кто хоть немного знаком с театром абсурда. Пьеса Славомира Мрожека «Стриптиз» следует этой формуле: пока герои пытаются наладить связь друг с другом, связь с миром стирается. Да и от самого мира мало чего остаётся, только шум и пустые стены. Как выбраться из комнаты с закрытыми дверями, какой выбор сделать, чтобы хотя бы выжить? Организаторы показывают «Стриптиз» в последний раз в этом сезоне.