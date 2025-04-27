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  1. Санкт-Петербург
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Стриптиз

Театральная площадка «Зал#3»
пр. Медиков, д. 3А

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Двое мужчин, закрытая комната, выбор. Формула известна всем, кто хоть немного знаком с театром абсурда. Пьеса Славомира Мрожека «Стриптиз» следует этой формуле: пока герои пытаются наладить связь друг с другом, связь с миром стирается. Да и от самого мира мало чего остаётся, только шум и пустые стены. Как выбраться из комнаты с закрытыми дверями, какой выбор сделать, чтобы хотя бы выжить? Организаторы показывают «Стриптиз» в последний раз в этом сезоне.

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