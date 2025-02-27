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  1. Санкт-Петербург
  2. События

[отменено] Страх и нищета

Театр «НИТИ»
Кадетская линия, 5, корп. 2Д

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 3600₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

Внимание: спектакль отменен. Глубокое погружение в мир человеческих переживаний через исследование травмы и трагедии одной семьи. Британская пьеса в российской действительности. В центре сюжета — двое. Они ищут своё место в жизни, сталкиваются со страхами и пытаются найти выход. На сцене ты увидишь, как они борются с трудностями, переживают радости и горести, любят и ненавидят. И всё это - в аскетичности пространства, что еще больше погружает в глубину происходящего. А красной нитью через весь спектакль идет тема безопасности. Что делать: если это базовое чувство утрачено и есть ли способ его вернуть? Скоро узнаешь. Режиссёр: Игорь Захарьев. Актёры: Таисия Дубовик и Егор Витязев. Видеограф: Владимир Лозовский. Продолжительность: 70 минут.

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