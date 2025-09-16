StandUp вечер
ул. Восстания 24/27Б
Начало:
Завершение:
550₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Шоу, на которым ты сможешь познакомиться с питерским стендапом. А если уже знаком, то утвердиться в своей любви к комедии. Хорошие комики. Хорошие шутки. Классический стендап вечер.
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