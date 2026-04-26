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Стендап вечер опытных комиков

Бар Баловни Судьбы, Большая Пушкарская улица, 6

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Воскресенье — вечер отборного юмора от команды Федерация Стендапа (Stand up federation). Представь: час без нравоучений, без скучных презентаций и без этого дурацкого «всё будет хорошо». Только микрофон. В программе вечера: — Разбор полетов твоих отношений (спойлер: виноват не ты) — Гайд по выживанию в офисе, где сломалась кофемашина — Секретная глава про то, как все умудряются быть взрослыми, но паникиют из-за квитанций ЖКХ

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