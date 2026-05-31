Юмор с характером и атмосфера с историей Посмеёшься над жизнью, пока сидишь на креслах, видевших больше, чем все вместе взятые. Каждое воскресенье в 20:00 Вход бесплатный, по предварительной брони у Элины или по номеру телефона 89325580321