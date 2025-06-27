StandUp в кофейне
Кофейня «Страсти», Гагаринская улица, 26
Начало:
Завершение:
400₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Уважаешь хиханьки, да хаханьки? Тогда предлагаем тебе провести вечер в стиле стендап! Будет камерно, угарно и просто хорошечно. Комики расскажут свои проверенные и новые шутки, а тебе останется только кайфовать.
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