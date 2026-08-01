Возраст 18+
Стендап
Про событие
Все твои любимые комики соберутся вместе ближе к ночи, чтобы задать жару и отлично повеселиться. Формат идеально подходит для тех, кто не успевает раньше, но не хочет засыпать грустным. Тебя ждёт хорошее настроение и вкусные напитки с едой.
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