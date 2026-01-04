Хочешь сходить на новогоднее мероприятие в стендап клуб, но не знаешь, что выбрать? Есть универсальное решение! Стендап-корпорат! Все комедийные форматы клуба в одном концерте! Комики расскажут свои лучшие шутки за 2025 год, проведут новогоднюю викторину с призами и аукцион с уникальными слотами и даже покажут фокусы. Все деньги, полученные с мероприятия, пойдут на организацию корпоратива для самих комиков. Так что, покупая билет, ты не только получаешь отличный вечер, но и спонсируешь присутствие мандаринов и шампанского на столе комиков. Состав: Тимур Те, Илья Смирнов, Анатолий Бороздин, Ваня Макаров, Давид Агавелян, Илья Буржинский, Глеб Капелюх, Влад Васильев, Вика Караева, Арсений Алексеев, Семён Голубь, Алексей Полубояров, Ваня Ильин.