Стендап Корпорат
Stage StandUp Club | Main Room, ул. Восстания 24/27Б
Начало:
Завершение:
от 1300₽ до 1600₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Все комедийные форматы клуба в одном концерте! Комики расскажут свои лучшие шутки за 2024 год, разгонят и обсудят новогодние желание, позовут Деда Мороза, чтобы последнее мероприятие в этом году было по-настоящему новогодним! Все деньги, полученные с мероприятия, пойдут на организацию корпоратива для самих комиков. Так что, покупая билет, ты не только получаешь отличный вечер, но и спонсируешь присутствие мандаринов и шампанского на столе комиков. Состав: Тимур Те, Илья Смирнов, Яша Квас, Ваня Макаров, Давид Агавелян, Тимур Те, Илья Буржинский, Глеб Капелюх, Влад Васильев, Вика Караева, Арсений Алексеев, Семён Голубь, Алексей Полубояров, Ваня Ильин
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