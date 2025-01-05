Все комедийные форматы клуба в одном концерте! Комики расскажут свои лучшие шутки за 2024 год, разгонят и обсудят новогодние желание, позовут Деда Мороза, чтобы последнее мероприятие в этом году было по-настоящему новогодним! Все деньги, полученные с мероприятия, пойдут на организацию корпоратива для самих комиков. Так что, покупая билет, ты не только получаешь отличный вечер, но и спонсируешь присутствие мандаринов и шампанского на столе комиков. Состав: Тимур Те, Илья Смирнов, Яша Квас, Ваня Макаров, Давид Агавелян, Тимур Те, Илья Буржинский, Глеб Капелюх, Влад Васильев, Вика Караева, Арсений Алексеев, Семён Голубь, Алексей Полубояров, Ваня Ильин