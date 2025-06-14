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StandUp концерт

Кофейня «Страсти», Гагаринская улица, 26

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Старый-добрый стендапчик от комиков в кофейне Страсти. Что ещё нужно для субботнего вечера в стиле кайф? Ребята расскажут тебе свои лучшие шутки, а тебе останется только кайфовать и пить вкусные дринки. В программе полный хохотач, ржака и свежий позитив.

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