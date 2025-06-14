StandUp концерт
Кофейня «Страсти», Гагаринская улица, 26
Начало:
Завершение:
300₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Старый-добрый стендапчик от комиков в кофейне Страсти. Что ещё нужно для субботнего вечера в стиле кайф? Ребята расскажут тебе свои лучшие шутки, а тебе останется только кайфовать и пить вкусные дринки. В программе полный хохотач, ржака и свежий позитив.
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