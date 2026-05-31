Двое молодых людей оказываются в поисках ночлега в маленьком незнакомом городе, где судьба и обман приводит их в квартиру Сарафанова, запуская череду трогательных и ироничных событий... Это драматичная комедия о людях, взаимоотношениях, дружбе, любви, семье и желании быть счастливым — о человечном и человеческом в жизни. По одноименной пьесе Александра Вампилова.