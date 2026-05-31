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Старший сын

Театр «НИТИ»
Кадетская линия, 5, корп. 2Д

Начало:

Завершение:

350₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Двое молодых людей оказываются в поисках ночлега в маленьком незнакомом городе, где судьба и обман приводит их в квартиру Сарафанова, запуская череду трогательных и ироничных событий... Это драматичная комедия о людях, взаимоотношениях, дружбе, любви, семье и желании быть счастливым — о человечном и человеческом в жизни. По одноименной пьесе Александра Вампилова.

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