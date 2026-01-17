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Старая зайчиха. Провинциальный мюзикл

ЦЕХЪ театр
Чкаловский пр., 12/20 В

Начало:

Завершение:

от 1300₽ до 1500₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Мировая премьера мюзикла А. Пантыкина по пьесе Н. Коляды с участием звёзд театральной сцены з.а. РФ Ольги Пикало и н.а. РФ Виктора Кривоноса. Ты увидишь историю одной неслучайной встречи двух давно разлучившихся людей: она — столичная фифа, артистка, он — артист в прошлом, провинциальный алкоголик, неудачник. Через шквал прошлых обид, претензий, злобы из-за незарубцевавшихся ран, борьбы амбиций вдруг приходит осознание ещё неугасшего сильного чувства друг к другу и миражности успешной актёрской карьеры, в погоне за которой прошла жизнь главной героини... Мюзикл по пьесе Н. Коляды.

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