Зрители смотрят стендап и пытаются угадать: а что комик умеет делать кроме шуток? Скрипач? Художник? Чемпион по спортивной ходьбе? Приходи посмеяться и удивляться. Самые внимательные получают приз. В шоу участвуют опытные комики, участники открытого микрофона ТНТ и Money Mic: - Михаил Тюляев - Никита Копейчик - Владимир Дунаев - Дмитрий Артёменко (он же ведущий) Бронь столов (без депозита) по телефону.