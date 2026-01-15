StandUp «Таланты»
площадь Конституции, 2
Начало:
Завершение:
от 500₽ до 800₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Зрители смотрят стендап и пытаются угадать: а что комик умеет делать кроме шуток? Скрипач? Художник? Чемпион по спортивной ходьбе? Приходи посмеяться и удивляться. Самые внимательные получают приз. В шоу участвуют опытные комики, участники открытого микрофона ТНТ и Money Mic: - Михаил Тюляев - Никита Копейчик - Владимир Дунаев - Дмитрий Артёменко (он же ведущий) Бронь столов (без депозита) по телефону.
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