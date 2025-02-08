Для тебя выступят опытные комики, одни из лучших в Питере, с новыми и проверенными шутками. Будь первыми, кто услышит новые шутки, и почувствуй жизнь в моменте с кайфовой импровизацией. Рассадка свободная и осуществляется менеджером зала.