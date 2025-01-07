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Standup Show «НОВОГОДНИЙ СТЕНДАП»

Бар L.A., ул. Разъезжая, 27

Начало:

Завершение:

350₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Поддерживай новогоднее настроение вместе с лучшими комиками Санкт-Петербурга и Москвы! Опытные комики расскажут свои свежие и проверенные шутки. А так же тебя ждёт новогодняя импровизация с ведущим шоу.

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