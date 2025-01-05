Standup Show «НОВОГОДНИЙ СТЕНДАП»
Бар L.A., ул. Разъезжая, 27
Начало:
Завершение:
350₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Поддерживай новогоднее настроение вместе с лучшими комиками Санкт-Петербурга и Москвы! Опытные комики расскажут свои свежие и проверенные шутки. А так же тебя ждёт новогодняя импровизация с ведущим шоу.
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