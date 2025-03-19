Встречайте новый формат шоу «Я» — знакомство с нашими резидентами. Что ждёт зрителей? Комик кратко расскажет истории и факты из своей жизни. Если у зрителей были похожие ситуации или совпадения, вместе с комиком они придумают шутки на эту тему. Если ты — душа компании, пробовал сочинять шутки, хочешь взглянуть на свои жизненные истории через призму юмора или просто желаете провести вечер в уютной атмосфере бара, это шоу для тебя. Шоу «Я» — это шоу про меня, про тебя и про всех местоимений в родительном падеже.