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StandUp-шоу «Я»

Разъезжая улица, 26-28Б

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Встречайте новый формат шоу «Я» — знакомство с нашими резидентами. Что ждёт зрителей? Комик кратко расскажет истории и факты из своей жизни. Если у зрителей были похожие ситуации или совпадения, вместе с комиком они придумают шутки на эту тему. Если ты — душа компании, пробовал сочинять шутки, хочешь взглянуть на свои жизненные истории через призму юмора или просто желаете провести вечер в уютной атмосфере бара, это шоу для тебя. Шоу «Я» — это шоу про меня, про тебя и про всех местоимений в родительном падеже.

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