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StandUp Шоу «Проверка материала»

Прекрасный Есенин
ул. Чехова, 17/9

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Для тебя выступят опытные комики, одни из лучших в Питере, с новыми и проверенными шутками, чтобы доработать монолог для записи на YouTube и ТВ. Стань первым, кто услышит новые шутки! Здесь ты посмеёшься над проверенным и почувствуешь жизнь в моменте с кайфовой импровизацией. Запуск гостей в 18:30.

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