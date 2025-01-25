StandUp Шоу «Проверка материала»
ул. Чехова, 17/9
Начало:
Завершение:
300₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Для тебя выступят опытные комики, одни из лучших в Питере, с новыми и проверенными шутками, чтобы доработать монолог для записи на YouTube и ТВ. Стань первым, кто услышит новые шутки! Здесь ты посмеёшься над проверенным и почувствуешь жизнь в моменте с кайфовой импровизацией. Запуск гостей в 18:30.
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