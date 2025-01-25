Для тебя выступят опытные комики, одни из лучших в Питере, с новыми и проверенными шутками, чтобы доработать монолог для записи на YouTube и ТВ. Стань первым, кто услышит новые шутки! Здесь ты посмеёшься над проверенным и почувствуешь жизнь в моменте с кайфовой импровизацией. Запуск гостей в 18:30.