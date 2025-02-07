StandUp шоу «Классический Стендап»
ул. Чехова, 17/9
Начало:
Завершение:
390₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Классический вечер стендапа! Для тебя выступят опытные комики, одни из лучших в Питере, с новыми и проверенными шутками. Будь первым, кто услышит новые шутки, и почувствуй жизнь в моменте с кайфовой импровизацией. Запуск гостей за полчаса до начала мероприятия. Рассадка свободная и осуществляется менеджером зала. Приходи к началу запуска, чтобы занять места ближе к сцене.
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