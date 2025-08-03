StandUp проверка материала
4-я Красноармейская, 12
Начало:
Завершение:
300₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Проверка материала от команды опытных комиков. Уже пора думать о том, чем занять себя вечером после работы. Участники ТВ и Ютуб проектов, юмористические монстры, авторы гениальных монологов, нереальные красавчики, дети своих матерей.
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