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StandUp Pro

Барные Танцы (Гадкий Койот), Думская улица, 4

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Опытный концерт от команды StandupFederation. Только опытные и самые смешные комики, участники ВК и YouTube-проектов, а также артисты с телеэкранов. Уникальные выступления — у тебя есть шанс увидеть их раньше, чем они попадут в интернет! Вход свободный, но потребуется бронь. Забронировать место можно по кнопке выше.

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