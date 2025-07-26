Опытный концерт от команды StandupFederation. Только опытные и самые смешные комики, участники ВК и YouTube-проектов, а также артисты с телеэкранов. Уникальные выступления — у тебя есть шанс увидеть их раньше, чем они попадут в интернет! Вход свободный, но потребуется бронь. Забронировать место можно по кнопке выше.