Возраст 18+
Стендап
Про событие
Вечер отборного юмора от команды Stand up federation. Только опытные и самые смешные комики, участники ВК и YouTube-проектов, а также артисты с телеэкранов. Уникальные выступления — у тебя есть шанс увидеть их раньше, чем они попадут в интернет! Вход свободный, но потребуется бронь. Забронировать место можно по кнопке выше.
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