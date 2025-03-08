[отменено] StandUp по-женски
Beverly Hills, Невский проспект, 96
Начало:
Завершение:
2390₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Внимание: продажи остановлены. Лучшие девушки комики Петербурга соберутся на одной сцене, чтобы подарить зрителю свой отборный юмор, отпесочить бывших, обсудить нынешних и выговориться на наболевшие темы без цензуры. Это шоу понравится и мужчинам, и девушкам, ведь женский стендап более искренний и эмоциональный. Запуск гостей начинается за полчаса до начала мероприятия. Во время концерта работает кухня и бар. Приходи пораньше, чтобы успеть сделать заказ официанту.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи