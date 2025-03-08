Внимание: продажи остановлены. Лучшие девушки комики Петербурга соберутся на одной сцене, чтобы подарить зрителю свой отборный юмор, отпесочить бывших, обсудить нынешних и выговориться на наболевшие темы без цензуры. Это шоу понравится и мужчинам, и девушкам, ведь женский стендап более искренний и эмоциональный. Запуск гостей начинается за полчаса до начала мероприятия. Во время концерта работает кухня и бар. Приходи пораньше, чтобы успеть сделать заказ официанту.