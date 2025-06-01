StandUp «Неловко всем»
ул. Чехова, 17/9
Начало:
Завершение:
450₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Шоу для тех, кто не боится выходить из зоны комфорта. Комик копается в самых неудобных темах, высмеивает табу и ставит зрителей в неловкие положения. Если нравится щекотать нервы — это твой шанс.
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