Участники ТВ и Ютуб проектов, юмористические монстры, авторы гениальных монологов, нереальные красавчики, дети своих матерей. Ведущая: Анна Купер (создатель комедийного объединения StandupFederation, участница шоу «стендап за 60 секунд», участница фестиваля «Open Mic», победительница шоу «Гонг», участница и финалистка манимайков, постоянный резидент StandupFederation)