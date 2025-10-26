StandUp Концерт
4-я Красноармейская, 12
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Бесплатно
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Участники ТВ и Ютуб проектов, юмористические монстры, авторы гениальных монологов, нереальные красавчики, дети своих матерей. Ведущая: Анна Купер (создатель комедийного объединения StandupFederation, участница шоу «стендап за 60 секунд», участница фестиваля «Open Mic», победительница шоу «Гонг», участница и финалистка манимайков, постоянный резидент StandupFederation)
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