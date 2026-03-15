Чтобы глазу было приятнее: опрятный ведущий всегда будет в костюме (не спортивном). На каждом мероприятии дарят карточку VIP-гостя, которая поможет тебе получить крутые бонусы на другие мероприятия* Да, ты можешь услышать размышления о сексе, но более глубокие, а не на 2 минуты. Да, вполне вероятно будут нецензурные слова, но а как по другому рассказать про ипотеку? Тем не менее: меньше - мата, больше — шуток. Комики — только ребята с эфирами на ТВ/ютуб проектах со стажем в стендап комедии от 5 лет. Представляешь как сложно было найти их на hh. И всё это будет проходить в не просто красивом месте, восхищающим своим антуражем, а в мини-королевстве (по другому и не сказать), где ты себя почувствуешь принцем или принцессой (тут сильно зависит от гендера, а не на твой выбор). Дресс-код: зрители в спортивных костюмах и/или в состоянии сильного опьянения не допускаются до мероприятия. В случае нарушения, Организатор вправе отказать в посещении мероприятия без возврата денежных средств.