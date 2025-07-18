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Стендап
Про событие
Перед тобой выступят комики с ТНТ, НТВ, ЖКХ, ВДВ, m&m's... Регалий предостаточно, кто-то сын маминой подруги, а у кого то грамота за турнир по рыбалке. Предупреждают, после мероприятий у зрителей болит рот от смеха. Извини заранее, пожалуйста.
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