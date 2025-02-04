В Питере - пить! И шутки шутить... Только опытные комики с эфирами на ТВ и участием в разных YouTube проектах 80% и только 20% новичков в этот вторник расскажут свои лучшие шутки и проверят что-то новенькое. Крутая кухня и куча авторских коктейлей по весьма доступным ценам. Культовый бар самого Шнура в центре Питера. Каждый вторник сбор гостей 20:00, начало в 20:30. Внимание: Если хочешь прийти с компанией более 4-х человек, просто забронируй столики стоящие рядом и приходи за 30 минут до начала. Столы расставят так, что все поместятся.