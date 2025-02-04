ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Stand-Up проверка материала в «Синем»

Синий Пушкин
ул. Жуковского, 3

Начало:

Завершение:

от 390₽ до 690₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

В Питере - пить! И шутки шутить... Только опытные комики с эфирами на ТВ и участием в разных YouTube проектах 80% и только 20% новичков в этот вторник расскажут свои лучшие шутки и проверят что-то новенькое. Крутая кухня и куча авторских коктейлей по весьма доступным ценам. Культовый бар самого Шнура в центре Питера. Каждый вторник сбор гостей 20:00, начало в 20:30. Внимание: Если хочешь прийти с компанией более 4-х человек, просто забронируй столики стоящие рядом и приходи за 30 минут до начала. Столы расставят так, что все поместятся.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Ваня Ильин. Проверка всякого
Ваня Ильин. Проверка всякого

от 500₽

Стендап проверка на троих
Стендап проверка на троих

300₽

Стендап по-женски
Популярное
Стендап по-женски
до

от 590₽

Стендап по-женски
Стендап по-женски
до

от 590₽

Стендап по-женски
Популярное
Стендап по-женски
до

от 1090₽

Влад Васильев
Влад Васильев

500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста