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Stand Up проверка материала

Кофейня Broke Coffee, Маяковского 44

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Опытные комики проверят новые шутки в кофейне с лучшими напитками . Только опытные и самые смешные комики. Участники ВК и Ютуб проектов, а также артисты с телеэкранов. Уникальные выступления, у вас есть возможность увидеть их до того как они попали в Интернет.

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