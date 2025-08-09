Stand Up проверка материала
Кофейня Broke Coffee, Маяковского 44
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Бесплатно
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Опытные комики проверят новые шутки в кофейне с лучшими напитками . Только опытные и самые смешные комики. Участники ВК и Ютуб проектов, а также артисты с телеэкранов. Уникальные выступления, у вас есть возможность увидеть их до того как они попали в Интернет.
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