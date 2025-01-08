Stand Up «Проверка материала»
Бар «ПетербургЧИКИ», Разъезжая улица, 26-28Б
Начало:
Завершение:
390₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Выступят опытные комики Питера с новыми и проверенными шутками, чтобы доработать монолог для записи на YouTube и ТВ. Ты будешь первым, кто услышит новые шутки и посмеёшься над проверенными. Запуск гостей с 18:30. Рассадка свободная и осуществляется менеджером зала.
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