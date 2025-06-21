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[отменено] Stand-Up & Jazz

Бар Beverly Hills, Невский проспект, 96

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Как провести идеальный вечер? Совместить музыку и юмор! Популярное шоу «Стендап & джаз» в самом сердце города. Тебя ждёт потрясающий вечер с живой музыкой, который плавно перетекает в стендап комедию с тремя опытными комиками и звездными гостями с ТВ-проектов, от которых ты угорал сотни раз. Будем кайфовать под модный джаз и слушать стендап монологи без цензуры и запретных тем. Составы на наши концерты всегда открыты, чтобы ты смог выбрать подходящее по вайбу шоу, а может и сразу несколько. Все дни программа разная. Работает бар и кухня, столы обслуживаются официантами.

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