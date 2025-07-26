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Garage & Market & Swop Sale

Triglinki
Рузовская улица, 21

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Бесплатно
Возраст 16+
Выставки
Вечеринки
Фестивали
Еда

Про событие

Локальные бренды, одежда, украшения, книги, канцелярия, обувь, керамика и многое другое ты сможешь найти на маркете в особняке. Всё это будет оформлено в уникальный вечериночный формат с знакомствами, музыкой и подарками! Что тебя ждёт? — зона гаражной распродажи с одеждой, книгами, и другими вещичками — зона маркета с локальными брендами, керамикой, украшениями, свечами, канцелярией и многим другим — своп зона: ты можешь принести одну свою ненужную вещь и обменять её на что-то другое! — буккроссинг: обмен книгами. приноси свою прочитанную книгу и забирай новую — бар со спешл напитками — DJ сеты — лотерея покупок, секретные скидки и конкурсы с призами

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