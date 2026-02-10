Концептуальное объединение современной электроники и тяжелого техно. Более 15 артистов, 2 полноценных сцены с ярчайшими представителями жанров и аудио-визуальное шоу ждут тебя в эту летнюю ночь. Для тебя выступят: Asenssia Summer Of Haze Sibewest Trust True Blvck Cvrnvge Vsn7 Skiiillo, Dandru, Monako Future Fire Nastya Zimens Buzsquez Evrsn Erida Yaleeni Neexee Mvriv Crvrm