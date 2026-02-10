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Сплит

Ласточка
Транспортный Переулок 10А

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от 1700₽ до 3000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Фестивали

Про событие

Концептуальное объединение современной электроники и тяжелого техно. Более 15 артистов, 2 полноценных сцены с ярчайшими представителями жанров и аудио-визуальное шоу ждут тебя в эту летнюю ночь. Для тебя выступят: Asenssia Summer Of Haze Sibewest Trust True Blvck Cvrnvge Vsn7 Skiiillo, Dandru, Monako Future Fire Nastya Zimens Buzsquez Evrsn Erida Yaleeni Neexee Mvriv Crvrm

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