Сплит
Транспортный Переулок 10А
Начало:
Завершение:
от 1700₽ до 3000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Фестивали
Про событие
Концептуальное объединение современной электроники и тяжелого техно. Более 15 артистов, 2 полноценных сцены с ярчайшими представителями жанров и аудио-визуальное шоу ждут тебя в эту летнюю ночь. Для тебя выступят: Asenssia Summer Of Haze Sibewest Trust True Blvck Cvrnvge Vsn7 Skiiillo, Dandru, Monako Future Fire Nastya Zimens Buzsquez Evrsn Erida Yaleeni Neexee Mvriv Crvrm
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи