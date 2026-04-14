Первое в мире театральное воплощение одноимённого романа Б. Пастернака. Этот роман в стихах занимает особое место в творчестве Б. Л. Пастернака. Это многопластовое философско-поэтическое и одновременно почти автобиографическое произведение — попытка обрисовать и переосмыслить события, охватившие Россию в первые десятилетия ХХ века, через простые человеческие взаимоотношения: любовь, дружбу, социальные и семейные связи. Сквозь обрывочность повествования проходит множество сломанных судеб, весь спектр человеческих чувств и мыслей рождает страшный фон личной трагедии Сергея Спекторского и Марии Ильиной. Поэтическое высказывание об эпохе, полной смятения и неопределенности, дает нам возможность посмотреть на события настоящего времени и, может, ответить, на волнующие нас вопросы.