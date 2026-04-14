ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Спекторский

ЦЕХЪ театр
Чкаловский пр., 12/20 В

Начало:

Завершение:

от 1100₽ до 1300₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Первое в мире театральное воплощение одноимённого романа Б. Пастернака. Этот роман в стихах занимает особое место в творчестве Б. Л. Пастернака. Это многопластовое философско-поэтическое и одновременно почти автобиографическое произведение — попытка обрисовать и переосмыслить события, охватившие Россию в первые десятилетия ХХ века, через простые человеческие взаимоотношения: любовь, дружбу, социальные и семейные связи. Сквозь обрывочность повествования проходит множество сломанных судеб, весь спектр человеческих чувств и мыслей рождает страшный фон личной трагедии Сергея Спекторского и Марии Ильиной. Поэтическое высказывание об эпохе, полной смятения и неопределенности, дает нам возможность посмотреть на события настоящего времени и, может, ответить, на волнующие нас вопросы.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Homo Omon. Эхо будущего
Homo Omon. Эхо будущего

от 2200₽

Вий
Вий

от 800₽

Контейнер №7
Контейнер №7

1290₽

Урод
Популярное
Урод

от 1500₽

Русалочка
Русалочка

1700₽

Монро: ненормальная!
Выбор редакции
Монро: ненормальная!

от 2150₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста