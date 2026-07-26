Практический мастер-класса для тех, кто хочет лучше понимать себя и свои внутренние механизмы. Иногда человек точно знает, какого человека он ищет, но снова и снова влюбляется совсем не в тех. Бывает и наоборот: человек идеально подходит «по списку», но отношения не вызывают никаких чувств. Почему так происходит? Часто причина в том, что сознательные ожидания и бессознательные установки говорят совершенно разное. На этой встрече попробуешь увидеть оба этих образа и разобраться, насколько они совпадают между собой. На мастер-классе: — исследуешь сознательный и бессознательный образ идеального партнёра — посмотришь, совпадают ли слова с реальным выбором — разберёшь, почему повторяются похожие сценарии в отношениях — выполнишь практические упражнения и проективные методики — скорректируешь представление о партнёре так, чтобы оно стало более реалистичным и гармоничным Этот мастер-класс — не про поиск «идеального человека», а про лучшее понимание собственных потребностей, ожиданий и внутренних противоречий. Ведущая: Диана Курпякова — практикующий психолог. На своих мастер-классах сочетает понятную теорию, проективные методики и практические упражнения, которые помогают не просто узнать что-то новое о психологии, а лучше понять самого себя.