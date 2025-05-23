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Сны Александрийки. Сожаление

Александринский театр и Новая сцена
набережная реки Фонтанки, 49А

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

Цикл из четырёх спектаклей, созданных в пространстве акустической трубы исторического здания Александринского театра. Акустическая труба — спроектированная К.И. Росси архитектурная система коридоров, идеально улавливающая и отражающая звук. Обычно это пространство зрителям недоступно. Прологом к каждому из спектаклей будет экскурсия по Александринскому театру. Третий показ цикла в рамках Года молодой режиссуры в Александринском театре — перформативная инсталляция «Сожаление». Будь готов к экспериментальному характеру происходящего. Чувство печали, вызванное утратой, сознанием невозможности изменить или осуществить что-либо, знакомо почти каждому. Поступки, не совершённые вовремя, жизненные ошибки, безответные чувства и неосуществлённые мечты, сочувствие драмам в жизни других, переживание ситуаций, на которые мы не в состоянии повлиять — не находя разрешения, всё это повисает в окружающем нас воздухе, словно в акустической трубе под крышей старинного театра. Перформативная инсталляция «Сожаление» предлагает попытку исследования как самого этого чувства, так и способов освобождения от него. Режиссёр — Дмитрий Коробков.

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