Авторская иммерсивная пьеса по мотивам Апартаментов. Тихую размеренную жизнь маленького отеля, где всё идет своим чередом: в общей гостиной пьются коктейли и обсуждаются сплетни, внезапно меняет один телефонный звонок. В стоимость входит напиток и театральная программка. Cбор гостей – 19:00. Начало – 20:00. Продолжительность спектакля – 45 минут.