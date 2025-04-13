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Смерть после полудня

Большая Конюшенная ул., 9

Начало:

Завершение:

от 2300₽ до 3900₽
Возраст 18+
Спектакли
Еда

Про событие

Авторская иммерсивная пьеса по мотивам Апартаментов. Тихую размеренную жизнь маленького отеля, где всё идет своим чередом: в общей гостиной пьются коктейли и обсуждаются сплетни, внезапно меняет один телефонный звонок. В стоимость входит напиток и театральная программка. Cбор гостей – 19:00. Начало – 20:00. Продолжительность спектакля – 45 минут.

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