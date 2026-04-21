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Слава Никифоров

Stage StandUp Club
ул. Восстания 24/27Б

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 1800₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Сольный стендап-концерт Славы Никифорова. Умеет определять количество вещества на глаз, но неточно. Однажды чуть не умер от передозировки кофеина. Усваивает жизненные уроки, но только со второго раза.

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