Слава Никифоров
ул. Восстания 24/27Б
Начало:
Завершение:
от 1500₽ до 1800₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Сольный стендап-концерт Славы Никифорова. Умеет определять количество вещества на глаз, но неточно. Однажды чуть не умер от передозировки кофеина. Усваивает жизненные уроки, но только со второго раза.
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