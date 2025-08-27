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Сколько стоит человек

ТЧК на Горьковской, Троицкая площадь Петроградской стороны, 1

Начало:

Завершение:

1100₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

Моноспектакль по мотивам мемуаров Евфросинии Керсновской. В подвале бывшего Дома политкаторжан на Троицкой площади обретут голос те, кто некогда попал в водоворот истории, перед кем встал вопрос — возможно ли оставаться ч е л о в е к о м в нечеловеческих условиях. Время уносит последних свидетелей, их правду и память о пережитом. Но необходимо, чтобы эта правда, с фотографической точностью запечатлённая Евфросинией Керсновской, звучала. Ведь всё может повториться. И лучше видеть опасность, чем идти с завязанными глазами. Актриса — Наталья Крутик Режиссёр — Надежда Новикова Художник — Альбина Маракушина

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