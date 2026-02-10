ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Скайпоинт: Осенняя смена

Терраса М4, Мельничная улица, 4В

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Осень начинается правильно: драм-н-бейс, 175+ ударов в минуту и открытая терраса. Здесь соберутся, чтобы до самого утра качать бас вместе с диджеями. В эту ночь будут играть ликвид, нейрофанк, мейнстрим, джам ап и не только — от атмосферных вайбов до максимально жёсткого баса. Девять артистов, один танцпол и ночь, которую точно не захочется заканчивать. Noone Dark Ramen acid rain Keryone SHANTY R-SKy BTSMN ED:SiDE SYSTRIXX

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Alex Twain
Alex Twain

от 1000₽

Панган. Осенний рейв
Панган. Осенний рейв

от 0₽

Студенческий посвят | вписка фри-бар
Студенческий посвят | вписка фри-бар

1500₽

Чувство ритма
Чувство ритма

700₽

Где мой 2008?
Где мой 2008?

2000₽

Артём Пора Домой
Артём Пора Домой

от 3180₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста