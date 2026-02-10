Скайпоинт: Осенняя смена
Терраса М4, Мельничная улица, 4В
Начало:
Завершение:
300₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Осень начинается правильно: драм-н-бейс, 175+ ударов в минуту и открытая терраса. Здесь соберутся, чтобы до самого утра качать бас вместе с диджеями. В эту ночь будут играть ликвид, нейрофанк, мейнстрим, джам ап и не только — от атмосферных вайбов до максимально жёсткого баса. Девять артистов, один танцпол и ночь, которую точно не захочется заканчивать. Noone Dark Ramen acid rain Keryone SHANTY R-SKy BTSMN ED:SiDE SYSTRIXX
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи