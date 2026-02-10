Осень начинается правильно: драм-н-бейс, 175+ ударов в минуту и открытая терраса. Здесь соберутся, чтобы до самого утра качать бас вместе с диджеями. В эту ночь будут играть ликвид, нейрофанк, мейнстрим, джам ап и не только — от атмосферных вайбов до максимально жёсткого баса. Девять артистов, один танцпол и ночь, которую точно не захочется заканчивать. Noone Dark Ramen acid rain Keryone SHANTY R-SKy BTSMN ED:SiDE SYSTRIXX