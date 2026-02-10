система 108: одиннадцать лет
Арсенальная наб., д. 1
Начало:
Завершение:
от 1800₽ до 3000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Праздновать 11-летие будут решительно и смело — с поездки в любимый Петербург. Так, команда попрощается с клубом Blank, где с периодичностью раз в полгода собрали друзей и резидентов, чтобы как следует наступить на банановую кожуру Разделить радость от закрытия любимого места решили с ребятами из контркультуры (kontrkult), подпольной радиостанцией RRC, комьюнити 1917 и, разумеется, с тобой. А ещё, тут будет секретный гость. DJ STONIK1917 ERRORTICA PHILIPP GORBACHEV DOMINIQUE MARA MASHKOV +Секретный гость. SERGEY LIPSKY KITO JEMPERE FRAUKRAUZE RRC: KNFPRTY + BRAT 1917: FJORDCLOTH + ARSENIO ARMANI PREKRATIT TUSIT MATRIX OF FATE (LIVE) KIRSANAX EZO SPORT SUPERLATIVE SIBERRA YAN GURINOVICH
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи