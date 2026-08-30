Шведки в баре
The Cube, Кронверкский проспект, 79/1
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 16+
Игры
Про событие
Tсли одной доски на вечер мало, играй в шведки: нужно собираться парами и следить сразу за двумя партиями. 5 туров / 5+0 Уровень игры — любой. Вход свободный, регистрация: пиши «куб +» под постом в тг.
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