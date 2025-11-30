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Шутейные сказки

Ерундопель-театр, Лиговский проспект, 53, Арт-центр «Пушкинская-10»

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 6+
Спектакли

Про событие

Сказки Степана Писахова, уходя своими истоками в поморский фольклор, в живую народную речь, являются миниатюрами с характерным сочетанием мягкого юмора, тонкого лиризма и необузданного полета фантазии. С глубоким лиризмом и чуткостью рассказывает писатель о суровой северной природе, о быте поморов. Создатели приглашают погрузиться в веселые, сказочные, шутейные небылицы, из которых с удивительным очарованием северно-русской речи плетут «кружево житейских историй» персонажи спектакля.

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