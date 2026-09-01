Шоу «Срочно новости»
Brik Coffee, улица Маяковского, 44
Начало:
Завершение:
500₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Шоу «Срочно новости» от Standup federation В мире опять бардак? Значит, есть работа. Собрали главные новости недели, прожарили их на медленном огне абсурда и подают с соусом из сарказма. Предупреждение: после просмотра возможно желание пересматривать. И лёгкое чувство превосходства над телевизором. «Срочно новости» — смейся над тем, что тебя бесит. Сбор гостей в 18:30 (начало в 19:00)
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи