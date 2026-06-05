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Шашлычный стендап концерт Вани Аникина

Хоуми
Литейный просп., 17-19

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Шашлычный стендап концерт Вани Аникина, для тех кого не позвали на дачу. Ваня стендап комик родом из посёлка ныне живущий в Москве, давно выступает за это время успел посниматься в проектах ТНТ, рассмешить больше 100 тысяч людей вживую, и миллионы онлайн, его рилсы репостил и коментил Андрей Гайдулян (Саша из Саша Таня). Концерт будет простой, смешной и ещё Ваня обещает 3 кг шашлыка разыграть.

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