Шашлычный стендап концерт Вани Аникина, для тех кого не позвали на дачу. Ваня стендап комик родом из посёлка ныне живущий в Москве, давно выступает за это время успел посниматься в проектах ТНТ, рассмешить больше 100 тысяч людей вживую, и миллионы онлайн, его рилсы репостил и коментил Андрей Гайдулян (Саша из Саша Таня). Концерт будет простой, смешной и ещё Ваня обещает 3 кг шашлыка разыграть.