Шашлычный стендап концерт Вани Аникина
Литейный просп., 17-19
Начало:
Завершение:
700₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Шашлычный стендап концерт Вани Аникина, для тех кого не позвали на дачу. Ваня стендап комик родом из посёлка ныне живущий в Москве, давно выступает за это время успел посниматься в проектах ТНТ, рассмешить больше 100 тысяч людей вживую, и миллионы онлайн, его рилсы репостил и коментил Андрей Гайдулян (Саша из Саша Таня). Концерт будет простой, смешной и ещё Ваня обещает 3 кг шашлыка разыграть.
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